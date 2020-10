La COVID-19 fait un sixième mort au CHSLD de Lambton

Le bilan d'aujourd'hui de la santé publique de l’Estrie fait état d’une sixième victime dans le CHSLD de Lambton en lien avec la COVID-19.

Avant aujourd’hui, le dernier décès dans l’établissement datait du 28 septembre.

Depuis le début de l’éclosion au CHSLD de Lambton, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie (CIUSSE) fait état de 22 cas positifs chez les résidents et 22 cas positifs chez les employés. Onze personnes se sont rétablies et six en sont décédées.

Le 10 septembre le CHSLD avait été mis sur la liste rouge des établissements en « situation critique » où le seuil de 25 % des résidents avec des cas confirmés avait été atteint.

Le CHSLD est dorénavant au niveau « orange », c’est-à-dire que 15 % à 25 % de ses résidents sont des cas confirmés.

En Chaudière-Appalaches, 65 nouveaux cas ont été rapportés depuis hier pour un cumulatif de 2005 cas.

À l’échelle du Québec, c’est 85 191 cas qui ont été confirmés depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès est de 5950 pour la province.