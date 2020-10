Burger King fait un don de mille repas à la clientèle de l’organisme Au Bercail

Depuis la mi-juillet, la clientèle du service de soupe populaire, l’Assiettée beauceronne, se fait gâter par l’équipe du Burger King de Saint-Georges. Au total, ce seront mille hamburgers/frites qui auront été donnés.

D’une fois à l’autre, le repas change et ce, pour le plus grand plaisir de ceux et celles qui viennent chercher leur dîner le midi sur la 122 e rue.

« C’est très apprécié de la clientèle parce que ça les sort de la routine et que ça leur donne accès à un repas qu’ils n’auraient pas nécessairement les moyens de se payer eux-mêmes. Un bon hamburger/frites, presque tout le monde aime ça ! Ça nous permet aussi de donner un repas de plus pour le souper ces journées-là et de tester cette nouvelle formule. »

Tout l’équipe du Bercail et, plus particulièrement celle du service de l’Assiettée, a tenu à remercier l’équipe du Burger King pour leur grande générosité et ce, plus particulièrement dans le contexte actuel.

Il ne faut pas sous-estimer la portée et l’impact d’un tel geste.