Capitaine d'un jour à 6 ans pour Zachary Simard

Grâce à sa participation à l’édition 2019-2020 du concours de dessins Mon Saint- Laurent inspirant de la Fondation Monique-Fitz-Back, Zachary Simard, un jeune de Saint-Georges-de-Beauce, a pu pour une journée, réaliser son rêve et devenir capitaine de traversier.

La Fondation Monique-Fitz-Back a offert une expérience inoubliable à cet enfant qui avait exprimé le souhait de « conduire un traversier et voguer sur le fleuve » lors de sa participation au concours de

dessins.

C’est ainsi que le 26 septembre dernier, la Société des Traversiers du Québec a accueilli Zachary Simard et son père à bord du Lomer-Gouin, l’un des traversiers qui effectuent le passage entre Québec et Lévis.

Le Capitaine Michel Parent a accompagné le jeune artiste dans la découverte du navire et de son fonctionnement, au grand plaisir de ce dernier. Un excellent futur matelot, aux dires du capitaine.

Le projet Mon fleuve et moi vise à informer et sensibiliser les jeunes de 4 à 20 ans aux enjeux liés à la conservation, la préservation et la mise en valeur du Fleuve Saint-Laurent.

Il comprend une trousse d’activités pédagogiques et le concours de dessins Mon Saint-Laurent inspirant, qui en sera cette année à sa 10e édition.

La Fondation Monique-Fitz-Back œuvre pour stimuler l’engagement social et environnemental et à entretenir l’espoir chez les jeunes du Québec. Depuis sa création en 2006, plus de 100 000 jeunes de toutes les régions administratives du Québec ont été sensibilisés au développement durable par les projets de la Fondation, ce qui en fait l’une des plus importantes organisations dans le domaine.