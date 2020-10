COVID-19 : deux décès de plus en Chaudière-Appalaches

La COVID-19 a fait deux victimes de plus sur le territoire de Chaudière-Appalaches alors que 78 nouveaux cas ont été confirmés positifs, selon le bilan de la santé publique régionale diffusé aujourd'hui.

Ainsi, le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est maintenant de 43 et le cumulatif est de 2 512 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 279 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 92 297.

Aussi, six décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent huit décès survenus entre le 10 et le 15 octobre et un décès survenu à une date inconnue. Toutefois, le total s'élève à 6 032 décès en raison du retrait d'un décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 10 par rapport à la veille, avec un cumul de 517. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de deux, et s'élève maintenant à 85.

Les prélèvements réalisés le 15 octobre s'élèvent à 26 627, pour un total de 2 778 700.