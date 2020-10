Retour des boîtes d'activités pour les jeunes de la MDJ Beauce-Sartigan

La semaine dernière, la région de Chaudière-Appalaches célébrait la 23e édition de la Semaine des Maisons des Jeunes (MDJ), qui se tenait du 12 au 18 octobre. La MDJ Beauce-Sartigan fêtait par le même temps ses 40 ans dexistence.

Chaque année le regroupement des MDJ organise des activités spéciales pour l’occasion. Cette année, en raison de la pandémie, l'évènement a dû être adapté.

La MDJ de Saint-Georges et Saint-Martin s'est montrée créative avec notamment la mise en place de boîtes d’activités livrées chez les ados avec une animation en ligne, des concours et défis à distance, etc.

« Ce système de boîte avait déjà été mis en place d’avril jusqu'à la rentrée », a expliqué Julie Barrette, directrice de la MDJ Beauce-Sartigan, lors d'une entrevue avec EnBeauce.com. « On livrait une boîte d'activité par semaine aux jeunes. Durant cette période on a fait pas loin de 325 boites aux jeunes de la MRC. On les a repartit car on a dû réduire à nouveau nos heures d'ouverture alors pour compenser le besoin des jeunes. »

Les activités liées aux boites sont présentées le lundi, les jeunes peuvent s'inscrire jusqu'au mercredi et les livraisons se font le vendredi.

« Cette semaine ils vont pouvoir faire des citrouilles, puis la semaine prochaine ce sera autre chose sur le thème d'Halloween. On essaie de les faire varier, il y a des activités culinaires, artistiques, l'important c'est que tout le matériel nécessaire soit bien dans leurs boîtes. » A précisé la directrice.

Dans le cadre de cette semaine des MDJ au Québec, il était proposé aux établissements de planter un arbre sur leur terrain pour symboliser le côté durable et indispensable de ces endroits de rassemblements pour les jeunes.

À Saint-Georges, l'équipe d'animatrices a planté des tulipes à la place d'un arbre, faute de place, mais le geste symbolique est là.