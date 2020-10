Une nouvelle tour à Saint-Zacharie ?

La municipalité de Saint-Zacharie a déposé mercredi une demande d'aide de financement pour la construction d'une nouvelle tour près de la frontière avec les États-Unis.

Selon les mots de Joey Cloutier, maire de Saint-Zacharie, la nouvelle tour viendrait remplacer celle en bois qui mesurait 15 mètres de haut et qui a été démolie il y a 20 ans.

« Nous allons faire la nouvelle tour en acier, c’est plus sécuritaire et plus solide, mais c’est aussi plus coûteux donc sa hauteur serait plus de l’ordre d’un minimum de 20 pieds (environ 6m). Le but c’est de dépasser la cime des arbres pour profiter d’une vue à 360 degrés. » A expliqué Joey Cloutier lors d'une entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

Le haut de la tour serait à ciel ouvert, on y trouverait des jumelles touristiques pour voir à une bonne distance et des affiches qui nommeront ce que l'on voit. Il y aura également des bancs au sol pour profiter aussi de la vue à cet endroit.

Ce projet d'environ 200 000 $ est présenté dans le cadre du plan de relance des Etchemins où il y a la possibilité d'obtenir une subvention financière pour le récréotourisme. Le dossier a été déposé par la municipalité le mercredi 21 octobre et une réponse est attendue pour le début du mois de novembre.

« On a eu beaucoup de demande et d’engouement envers ce projet-là, mais la municipalité seule ne pouvait pas le financer. Nous avons aussi proposé aux résidents de Saint-Zacharie de faire des dons via une cagnotte. Les gens sont enthousiastes, mais attendent d'avoir une réponse du financement avant. On s’attend aussi à des commandites et à l’aide d’entreprises, car ce serait une bonne attraction touristique, on en a pas beaucoup ici. » A énoncé le maire.

Si le dossier est accepté, ce projet devrait voir le jour en 2021 et être inauguré au printemps 2022.