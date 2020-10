COVID-19 : 66 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches dont 28 en Beauce

Dans son bilan quotidien, la direction de la Santé publique du CISSS Chaudière-Appalaches rapporte 66 nouveaux cas confirmés positifs à la COVID-19, dont 28 en Beauce. Trois décès supplémentaires portent à 68 le nombre total de décès sur le territoire administratif.

La hausse est de six cas dans la MRC de Beauce-Sartigan (321) 10 dans celle de la Nouvelle-Beauce (268) et de 12 cas en Robert-Cliche (163). Le cumulatif en Chaudière-Appalaches est de 3 417 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

À l'Hôpital de Saint-Georges, on dénombre six cas actifs chez les usagers (-1) et deux cas actifs chez les travailleurs (-11) ainsi que quatre décès cumulatifs.

La situation s'est stabilisée aujourd'hui au CHSLD Richard-Busque de Saint-Georges sans nouveau cas rapporté. Le nombre de personnes positives est de 15 chez les résidents.

On rapporte quatre nouveaux cas à la RPA Luca de Beauceville (16 résidents actifs) et aucun au Logis d’Or à Saint-Éphrem (deux résidents actifs).

Il y aurait un cas actif à la RPA L'Oiseau Bleu de Saint-Georges, selon une note de service envoyée vers le 23 octobre par le directeur général de l'établissement, Jocelyn Cloutier. Celui-ci n'a pas retourné les appels d'EnBeauce.com pour confirmer l'information.

Toujours en Beauce, 17 rétablissements s'ajoutent dans Beauce-Sartigan (247), sept en Nouvelle-Beauce (184) de même que neuf chez Robert-Cliche (97). Il y a aussi trois guérisons de plus dans Les Etchemins (50). Le total en Chaudière-Appalaches est de 2 689 guérisons.

Il y a aussi 39 personnes hospitalisées (-1), dont cinq aux soins intensifs (-4).

Des trois personnes décédées, l'une provient de l’Hôpital de Thetford Mines et les deux autres personnes proviennent de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 1440 1199

Appalaches : 585 466

Beauce-Sartigan : 321 247

Nouvelle-Beauce : 268 184

Bellechasse : 229 169

Lobtinière : 218 195

Robert-Cliche : 163 97

Montmagny : 70 37

Etchemins : 64 50

L'Islet : 55 45

TOTAL : 3 417 2 689 DÉCÈS: 68 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, font état de 1 030 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 103 844.

Elles font également état de 25 nouveaux décès, pour un total de 6 214 décès. De ces 25 décès, 8 sont survenus dans les 24 dernières heures, 14 sont survenus entre le 22 et le 27 octobre, 1 est survenu avant le 22 octobre et 2 autres sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de 17 par rapport à la veille, avec un cumul de 509. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 11, et s'élève maintenant à 78.

Les prélèvements réalisés le 27 octobre s'élèvent à 27 370, pour un total de 3 052 900.