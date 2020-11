L’entretien d’un aquarium d’eau douce

Les nombreux propriétaires d’aquarium du Québec sont fiers d’exposer et de présenter leur écosystème aux curieux qui les visitent. Cependant, pour obtenir un aquarium d’eau douce sain et d’une grande beauté, un entretien régulier et minutieux est nécessaire. Plusieurs tâches doivent être effectuées à intervalles réguliers pour assurer le bien-être de tous les organismes vivants de l’aquarium.

Dans cet article, vous trouverez différentes manipulations à effectuer chaque jour, semaine, mois et année lorsque vous êtes propriétaire d’un aquarium. Cependant, chaque type d’aquarium requiert un entretien différent. Si vous aménagez votre premier aquarium, il est important de vous informer sur les procédures précises pour votre aquarium.

L’entretien quotidien d’un aquarium

Certaines procédures doivent être effectuées chaque jour pour s’assurer de la stabilité de l’écosystème. En voici quelques-unes :

Observation du comportement des poissons et des invertébrés pour identifier des dysfonctionnements

Inspection du corps des poissons et des invertébrés ainsi que des végétaux aquatiques pour identifier des altérations

Inspection sommaire des systèmes de l’aquarium (filtre bouché, manque de pression, bruits anormaux, etc.)

Nettoyage sommaire des gros débris

L’entretien hebdomadaire d’un aquarium

Selon votre type d’aquarium, les procédures à effectuer chaque semaine peuvent changer un peu. Voici une liste des manipulations possibles :

Nettoyage des vitres internes de l’aquarium à l’aide d’une raclette ou bien d’un aimant de nettoyage

Nettoyage du fond de l’aquarium à l’aide d’un aspirateur

Changement d’une partie de l’eau de l’aquarium (10 % chaque semaine ou bien 25 % aux deux semaines)

Lorsque vous changez l’eau de votre aquarium, il est important d’utiliser de l’eau claire et non l’eau du robinet. L’eau courante de nos maisons contient du chlore, une substance toxique pour les êtres aquatiques. De plus, il est important que la température de l’eau rajoutée soit la même que celle de l’aquarium. Les changements brusques de températures peuvent provoquer l’apparition de taches blanches sur le corps des poissons et les affaiblir.

L’entretien mensuel d’un aquarium

En plus de l’entretien nécessaire chaque jour et chaque semaine, certaines procédures doivent être effectuées chaque mois pour conserver l’équilibre de l’écosystème. Voici une liste générale des manipulations mensuelles :

L’entretien des végétaux aquatiques (tailler les repousses, replanter les racines, redresser les tiges, etc.)

Inspection minutieuse de tous les systèmes de l’aquarium (chauffage, filtration, circulation de l’eau, osmose, etc.)

Nettoyage de la MOITIÉ de la masse filtrante (il ne faut absolument pas rincer toute la masse filtrante, car toutes les bonnes bactéries des filtres seraient éliminées.)

Nettoyage du rotor et de la pompe (vous pouvez utiliser un linge propre ou une brosse à poils souples)

Nettoyage des vitres extérieures de l’aquarium avec le produit de votre choix

Nettoyage des sources lumineuses avec du vinaigre blanc

Pour assurer une bonne qualité de l’eau dans un aquarium, les aquariophiles recommandent également de changer la MOITIÉ de la masse filtrante deux fois par année.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser aux employés des magasins spécialisés dans les écosystèmes aquatiques.