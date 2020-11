Comment choisir entre un comptoir de quartz et de granit?

Peu importe votre choix de comptoir, vous obtiendrez certainement une surface de travail solide et élégante. Cependant, il existe quelques différences entre un comptoir de quartz et un comptoir de granit qui sont importantes pour bien choisir un matériau adapté à ses besoins.

Le quartz et le granit sont deux matériaux qui dégagent une élégance sophistiquée et qui s’agencent facilement avec tous les styles. Cependant, la cuisine, et particulièrement le comptoir, est un lieu très fréquenté dans une maison et une décision informée et éclairée s’impose dans cette situation.

La vulnérabilité aux taches

Bien qu’aucun matériau ne soit complètement protégé contre les taches, certains y sont plus résistants. De manière générale, plus la finition d’une surface de travail est polie, plus elle est étanche et donc moins susceptible de se tacher si quelque chose se déverse. Cependant, les produits acides, comme le café, le vin et le jus, ainsi que les produits chimiques peuvent former des taches sur toutes les surfaces si le dégât n’est pas ramassé rapidement.

Entre le quartz et le granit, le premier possède certainement une meilleure résistance aux taches. Le granit étant une pierre naturelle, il est plus poreux que le quartz. Pour éviter les infiltrations d’eau, il doit également être scellé chaque année. De son côté, le quartz est une pierre d’ingénierie formée de minerais recyclés et de résine. Sa surface est complètement lisse et non poreuse, ce qui lui donne une meilleure résistance contre les taches.

Le nettoyage et la maintenance

Comme mentionné plus tôt, le granit demande l’application d’une nouvelle couche de scellant chaque année. Cette maintenance est essentielle pour éviter l’usure prématurée de la surface de travail. Étant donné que le quartz contient une résine liante, sa surface est complètement scellée et ne requiert pas d’entretien annuel.

Pour le nettoyage quotidien, il est assez semblable pour les deux matériaux. Il suffit d’utiliser un savon doux, comme du savon à vaisselle, ou bien un mélange de vinaigre et d’eau pour nettoyer la surface de travail chaque jour. Il est très important d’éviter les produits acides et chimiques, comme de l’eau de Javel, ainsi que les éponges abrasives que l’on utilise parfois pour nettoyer la vaisselle. L’utilisation de nettoyants inadéquats pourrait grafigner le comptoir ou bien détériorer la finition du plan de travail.

Le contact avec la chaleur

Bien que les deux types de comptoirs soient fabriqués à partir de pierres naturelles, ils ne sont pas complètement résistants à la chaleur. Si une poêle ou un chaudron sortant du four sont déposés sur le comptoir en granit ou en quartz, un cerne pourrait se former ou le changement de température pourrait entraîner la formation de fissures.

Pour éviter d’abîmer la surface de votre comptoir, il est ainsi préférable de toujours utiliser des sous-plats. Les fabricants recommandent également de découper sur planche, car la surface en pierre pourrait émousser les couteaux.