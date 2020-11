COVID-19: Hausse importante de cas en Estrie dont le secteur du Lac-Mégantic

Le nombre de cas positifs, répertorié le 7 novembre, a fait un bond important avec un chiffre record de 90 nouveaux cas en une seule journée en Estrie, dont le secteur du Lac-Mégantic.

La situation est à ce point critique que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS s'est vu dans l'obligation d'émettre un communiqué de presse aujourd'hui pour aviser la population. Cette hausse porte le total à 3088 cas positifs depuis le début de la pandémie.

« Nous avions vu la cadence monter au cours de la dernière semaine avec des données dépassant nos plus grosses journées de la première vague. Tous les groupes d’âge et les secteurs de notre territoire sont touchés mais nous avons trois zones plus critiques : les secteurs d’Asbestos, de Lac-Mégantic et de Granby où de nouvelles mesures plus restrictives ont été mises en place pour freiner la propagation », a souligné le Dr Alain Poirier, directeur de santé publique en Estrie.

En plus des appels ciblés au dépistage, notons la dérogation autorisée hier par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin que le nombre de visiteurs dans les résidences privées pour aînés (RPA) passe temporairement de 6 à 2 à la fois pour chaque résident, et ce, tout en maintenant l’application stricte des mesures de protection.

« Nous l’avons vu sur notre territoire et ailleurs en province, lorsque le virus s’invite dans une résidence où se trouvent des aînés, les conséquences peuvent être catastrophiques. C’est une mesure normalement associée au palier d’alerte rouge mais nous l’avons demandée pour éviter d’exposer inutilement les personnes de 70 ans et plus hébergées dans un lieu commun », d'expliquer le Dr Poirier.

Rappelons que le CHSLD de Lambton, qui fait partie de la région administrative de l'Estrie, a vu six de ses 22 résidents infectés de la COVID-19 être emportés par la maladie.

Il est trop tôt pour dire si l’Estrie, ou un secteur de son territoire, est à l’aube de passer au palier d’alerte rouge. Une rencontre entre les directeurs de santé publique provinciaux et les autorités gouvernementales a lieu chaque dimanche en fin de journée pour discuter de la situation de toutes les régions. Les changements de palier d’alerte, s’il y a lieu, sont ensuite annoncés par le premier ministre.

Rappelons que le nombre de cas positifs confirmés quotidiennement n’est que l’un des indicateurs qui déterminent le passage d’un palier d’alerte à un autre.