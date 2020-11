331 330 $ pour deux organismes qui soutiennent les familles de Beauce-Sud

Un investissement supplémentaire de 331 330 $ sur cinq ans a été accordé aux organismes communautaires qui soutiennent les familles de Beauce-Sud afin qu’ils aient les moyens nécessaires pour accomplir leur mission.

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin au nom du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, vient d'en faire l’annonce.

Ainsi la Maison de la famille de Beauce-Etchemins et l'Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière ont reçu chacune un investissement supplémentaire de 33 133$ par année, pérennisant une aide financière totale de 130 000$ par année, pour les cinq prochaines années.

« Par l’augmentation significative du financement, les familles de chez nous pourront continuer de bénéficier des nombreux services de ces deux organismes au cours des cinq prochaines années. Il s’agit d’un geste majeur pour la pérennité des services pour des milliers d’enfants et parents de Beauce-Sud. Nous venons ici consolider les emplois des intervenants, mais également les services à notre population » de dire Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

« Le gouvernement reconnait enfin l’apport important de notre Maison de la famille. Par nos services nous venons appuyer de façon importante de nombreuses familles de la région ayant des défis. Que ce soit les services de groupes d’entraide et d’échange pour les parents, de groupes de stimulation pour les enfants et de rencontre individuelle. Nous continuerons donc à être actifs et présents sur notre territoire » a exprimé Sandra Fournier, directrice générale Maison de la Famille Beauce-Etchemins.

Au total, ce sont 85 millions de dollars sur cinq ans qui sont accordés aux organismes communautaires Famille (OCF) des différentes régions du Québec.

Le gouvernement du Québec respecte ainsi son engagement de mieux soutenir le développement des enfants en épaulant davantage les ressources de première ligne sur le terrain qui travaillent directement auprès des familles, dont les plus vulnérables.

Précisons que cette bonification du financement permettra de soutenir plus de 280 organismes avec un financement à la mission de 130 000 $ par année.

En plus de bonifier de façon importante le financement aux organismes déjà financés par le Ministère, il en soutient désormais près d’une vingtaine d’autres qui était reconnu, mais recevait toutefois peu de financement.

Des organismes offrant des services de halte-garderie communautaires profiteront aussi d’un soutien supplémentaire.

Le gouvernement va dans le sens de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse qui, en décembre dernier, recommandait de rehausser le financement de ces organismes afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de proximité auprès des familles et des enfants vulnérables.