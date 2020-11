L’Ordre du Mérite agronomique remis à Benoit Turgeon

L'agronome Benoît Turgeon, de Saint-Isidore, vient de se voir remettre le titre de Commandeur de l’Ordre du Mérite agronomique.

Agronome et détenteur d’un baccalauréat en agroéconomie, il compte 38 années au sein du groupe conseil Agricole Beaurivage. Il a aussi joint les rangs du Centre de développement du porc du Québec de 2009 à 2013 où il contribue au développement agroéconomique de l’entreprise.

M. Turgeon est présentement à l’emploi du Centre Multi-Conseils agricoles Sainte-Marie à titre de conseiller en gestion. Il accompagne les entreprises dans diverses activités et s’acquitte également de la formation auprès des nouveaux agronomes.

L’agronome Benoit Turgeon a tout au long de sa carrière accompagné les producteurs agricoles membres ou clients de son groupe en services conseils en gestion dans différentes productions. Il se définit plus comme un vulgarisateur qu’un expert.

Il a adapté et initié l’approche-conseil interprofessionnelle aux services-conseils en agriculture sans la limiter aux services-conseils en agronomie. Il en a été un fervent utilisateur, promoteur et vulgarisateur auprès de ses collègues agronomes de sa région et du Québec. De nos jours, l’approche concertée est de plus en plus promue et utilisée par les entreprises et par les agronomes.