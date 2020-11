Les plants disponibles pour la 6e édition de la Campagne des poinsettias ont tous été réservés

La Fondation Au Bercail a annoncé vendredi que la totalité des plants disponibles pour la 6e édition de la Campagne des poinsettias ont été réservés.

Les membres de la Fondation, ainsi que toute l’équipe du Bercail, tiennent à remercier toutes les entreprises et toutes les personnes qui ont répondu à l’appel et qui ont généreusement contribué à l’édition 2020 de la campagne.

Les fonds amassés permettront de financer une partie du service de l’Accueil Inconditionnel qui doit se réinventer continuellement depuis mars dernier. Rappelons que ce service a pour but de soutenir, faciliter l’accès aux services et assurer le maintien en logement des personnes vulnérables.

« Votre participation nous aidera à continuer de faire preuve de créativité et de débrouillardise dans notre accompagnement », commente-t-on par voie de communiqué.



La Fondation Au Bercail rappelle que cette campagne de financement est rendue possible grâce à la participation de la Pharmacie Brunet Plus – Brigitte Cliche propriétaire, la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce et la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce.