Une augmentation des signalements à la DPJ de Chaudière-Appalaches

La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de Chaudière-Appalaches a traité 7 859 signalements au cours de l’année 2024-2025, comparativement à 7 644 l’an dernier, ce qui représente une augmentation de 2,81%.

C'est ce qui ressort du 22e bilan annuel des directrices et directeurs de la protection de la jeunesse du Québec, et aussi des directrices et directeurs provinciaux (DPJ-DP), qui vient d'être rendu public.

Pour l'ensemble du Québec, les signalements se sont accrus de 5% (141 622 vs 105 675).

Dans la région administrative, le nombre de signalements qui ont été retenus s'élève à 2 937 comparativement à 2 872 l’an dernier (+ 2,26 %).

Le taux de rétention des signalements est de 37,4 %. L’an dernier, il était de 37,6 % (nombre de signalements retenus/nombre total de signalements);

Les signalements proviennent, encore cette année, en majorité des employés d’organismes publics (Voir le graphique).

Enfin, le milieu de vie des enfants, dont la situation est prise en charge par la DPJ, est le sein familial à 45,7 %.

«Protéger les enfants, c’est un travail d’équipe. Le rôle de la DPJ, c’est d’intervenir quand un enfant est en danger, mais seulement pour le temps nécessaire. Ensuite, on travaille avec les familles et nos partenaires pour que l’enfant et ses parents aient le soutien dont ils ont besoin, et que la situation ne se reproduise pas. Ensemble, on peut faire une vraie différence dans la vie des enfants», a commenté Caroline Brown, directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.