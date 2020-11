Ah, la COVID! Même si elle nous inquiète et nous exaspère, il faut encore faire preuve de prudence et de vigilance pour la combattre une bonne fois pour toutes. Cela étant dit, comme la pandémie peut gravement affecter notre moral, il faut également trouver des façons de libérer notre esprit malgré tout. Voici donc une suggestion de 3 activités à faire en période de COVID en toute sécurité.

Ne pas se priver

Pour que votre santé mentale ne soit pas trop affectée, il faut absolument penser à prendre soin de nous et ne pas nous empêcher de faire des activités qui redonnent le sourire à cause d’un budget plus limité qu’en temps normal. Pour nous aider, il est possible de trouver une avance de fonds qui va nous permettre instantanément de nous faire plaisir sans avoir trop de problèmes pour rembourser par la suite.

Des boîtes repas

Même si plusieurs établissements comme les salles de spectacle et les cinémas sont fermés, la vie à l’extérieur continue pour les familles avec des enfants à l’école et les gens qui ne peuvent pas faire de télétravail. Cela veut donc dire que l’agenda est toujours aussi rempli et que le temps manque cruellement. Afin que la période des repas soit moins un casse-tête qu’à l’ordinaire, on peut essayer de luxueux services de boîtes repas qui comprennent des repas surgelés déjà tout préparés ou bien qui contiennent tous les aliments et étapes nécessaires pour cuisiner un repas savoureux et sain qui régalera toute la maisonnée!

Un petit repos à l’hôtel

Question de changer le mal de place et voir d’autres meubles que ceux de notre demeure, il est possible de s’offrir un petit week-end en amoureux à l’hôtel. Cette activité respecte les règles sanitaires, puisque les hôtels sont encore ouverts. Un petit séjour à l’hôtel à profiter à outrance du Room Service peut donner momentanément l’impression que nous sommes en voyage à l’autre bout du monde alors qu’on n’a pas quitté la province!

Apprendre un instrument de musique

On peut profiter de cette deuxième vague de COVID-19 pour faire des activités que nous n’aurions probablement pas faites autrement par manque de temps. Une de celles-là est assurément l’apprentissage d’un instrument de musique complexe et dispendieux comme le piano, le violon ou la guitare. Une heure de leçon par jour, et les gammes n’auront plus de secrets!

Bref, même si cela peut être difficile à croire, il est encore possible de se divertir en temps de COVID-19. On peut se faire livrer de luxueuses et saines boîtes repas, se payer un petit séjour dans un hôtel ou se donner le temps d’apprendre un instrument de musique.