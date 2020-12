Deux vidéoconférences sur l’agrile du frêne

Les personnes qui ont des frênes sur leur propriété sont invitées à assister à deux rencontres d’information par vidéoconférence sur le sujet de l'infestation de l'agrile du frêne.

Le première aura lieu le jeudi 3 décembre à 13 h 30, sur Zoom (ID de réunion : 990 0194 6567. Code secret : 155314) et la seconde le mardi 8 décembre à 19 h 30, sur Zoom également (ID de réunion : 991 6276 9508. Code secret : 775487). Les vidéoconférences seront d'une durée approximative de 60 à 90 minutes.

L'agrile du frêne est une espèce d'insectes coléoptères originaire d'Asie et de Russie orientale. Son infestation tue les frênes en moins de 10 ans. Il a été détectée à Québec en 2017 et à Lévis en 2018 et s'étend maintenant dans plusieurs régions du Québec.

Aucun prédateur naturel nord-américain, comme le pic-bois, les autres insectes ou les parasites, n’a pu ralentir sa propagation ou l’empêcher de détruire les arbres.

Les vidéoconférences sont financées par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme Prime-Vert, et sont présentées en collaboration avec Fertior (Coopérative de fertilisation organique), le Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy et le Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge.