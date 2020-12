Des boîtes cadeaux au profit du Domaine Taschereau - Parc Nature

Dans les dernières années, afin d’apporter un soutien financier à ses activités et infrastructures, l’équipe du Domaine Taschereau – Parc Nature tenait en décembre son classique Dîner de Noël des gens d’affaires de la Beauce. Cet endroit est plus achalandé que jamais en ces temps d’isolement et continue d’avoir besoin de la générosité des gens d’ici.

L’équipe s’est donc adaptée et a revu sa formule. Ce sont des boîtes cadeaux remplies de produits du terroir issus principalement de La Nouvelle-Beauce qui permettront cette année d’amasser les fonds nécessaires aux opérations, au développement, au renouvellement des équipements ainsi qu’à l’amélioration des structures d’animation du Parc.

Les Beaucerons sont conviés à en faire l’acquisition, du 8 au 22 décembre.

Le président du Domaine Taschereau, Jean Cliche, se dit confiant que la générosité des gens d’ici sera au rendez-vous. « Avoir accès à une telle oasis urbaine en plein cœur de la ville, ce n’est pas rien. Le Domaine Taschereau continuera de grandir grâce à la participation des Beaucerons... je les remercie d’avance pour leur geste et leur solidarité », mentionne-t-il. « Le Parc est un beau et grand projet commun, fréquenté et apprécié de tous, qui demande qu’on en prenne soin. »

Les Mariverains intéressés à démontrer leur appui envers le Parc Taschereau peuvent se procurer une ou des boîtes-cadeaux en contactant dès maintenant l’équipe du Parc.

Le Parc Taschereau présente une diversité d’écosystèmes humides, terrestres et aquatiques. Les visiteurs peuvent s’y promener à la marche, en ski de fond ou en raquettes pour en apprendre davantage sur les grandes inondations beauceronnes.

Quelque 25 panneaux d’interprétation sur la faune, la flore, les milieux terrestres, les milieux humides et les cours d’eau y sont aménagés. S’y trouvent également un marais de 2,2 hectares, un petit marais avec bornes éducatives ainsi qu’un petit Centre d'interprétation.

Le tout est surplombé par la passerelle aérienne Placide-Poulin, érigée à la hauteur des légendaires inondations de la Chaudière, et reliée à l'Éco-refuge, qui offre une vue à 360 degrés sur les lieux.