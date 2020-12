Une journée de solidarité réussie pour Moisson Beauce

Aujourd’hui, en cette journée spéciale de grande solidarité, les médias de la région se sont unis pour prêter leur voix à la cause de La Guignolée des médias.

Soulignons qu’à cette 10e journée de la campagne, c'est déjà un montant de plus de 17 706 $ qui a été amassé et 915 kilos de denrées.

Bien que cette année, nous n’ayons pu être dans les rues pour la traditionnelle collecte, nous invitons les gens qui le peuvent à être généreux.

Rappelons que pour tous les dons remis à Moisson Beauce via la plateforme La Ruche http://laruchequebec.com/laguignoleedesmedias-chaudiere-appalaches, et ce jusqu’au 24 décembre prochain, Desjardins doublera les contributions jusqu’à concurrence de 20 000 $. Un reçu fiscal sera émis pour les dons de 20 $ et plus.

« Depuis le début de la pandémie, les demandes d’épiceries d’urgence ont augmenté de plus de 24%. À l’approche du temps des Fêtes, la situation ne s’améliore pas et les demandes sont de plus en plus grandes. C’est pourquoi vos dons sont importants et permettront l’achat de denrées de qualité qui seront redistribuées par les 61 organismes communautaires de notre grand réseau. Si vous le pouvez, donnez à La guignolée des médias! », a souligné Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Moisson Beauce remercie tous les médias : Arsenal Média (O 101,5 et Hit Country 105,3), Beauce Média, Beauce.TV, Cable Axion, EnBeauce.com, L’Éclaireur Progrès, Nous TV Beauce-Appalaches, Radio Beauce (COOL 103,5 et MIX 99,7). Merci également aux Amis de la guignolée : les pharmacies Jean Coutu

de Saint-Georges (Place Centre-ville, Boulevard Dionne et 90 e Rue) et Maxi Saint-Georges qui amassent les dons en denrées alimentaires non périssables et en argent.

Et surtout, Moisson Beauce remercie tous les généreux donateurs.