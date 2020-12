COVID-19 : plus de cas actifs en Beauce-Sartigan qu'à Lévis

Les nouvelles données du bilan quotidien de la santé publique régionale révèlent que le territoire de la MRC Beauce-Sartigan compte actuellement 154 cas actifs de COVID-19, soit 14 de plus que la Ville de Lévis.

La hausse est d'ailleurs de neuf cas dans Beauce-Sartigan pour une baisse de sept cas dans la cité lévisienne alors que le cumulatif de personnes qui ont contracté la maladie depuis le début de la pandémie est de 741, encore là une augmentation substantielle de 24 cas.

La Nouvelle-Beauce présente 68 cas actifs (+2) et neuf cas positifs supplémentaires (444); en Robert-Cliche, ces mêmes données sont de 54 cas actifs (+1) et de trois cas positifs en plus (393). La MRC des Etchemins affiche neuf cas positifs de plus (149) et autant de cas actifs supplémentaires pour porter le total à 48.

À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre six cas actifs chez les usagers et 11 cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès au total.

Pour l'ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches, il y a 78 nouveaux cas confirmés aujourd'hui, pour un total de 5 693 personnes infectées, avec un nombre de cas actifs de 618, soit 31 de plus qu'hier.

Il y a aussi 29 personnes hospitalisées (-2), dont cinq aux soins intensifs (-2).

Le décès supplémentaire s'est produit au CHSLD Paul-Gilbert à Lévis. À ce chapitre, le total est maintenant de 139.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 2 121 140

Appalaches : 819 32

Beauce-Sartigan : 741 154

Nouvelle-Beauce : 444 68

Robert-Cliche : 393 54

Lobtinière : 362 43

Bellechasse : 348 43

Montmagny : 218 30

Etchemins : 149 48

L'Islet : 98 6

TOTAL : 5 693 618 DÉCÈS: 139 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 345 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 147 877.

Elles font également état de 28 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 7 183. De ces 28 décès, cinq sont survenus dans les 24 dernières heures, 20 sont survenus entre le 27 novembre et le 2 décembre, deux sont survenus avant le 27 novembre et un est survenu à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 24 par rapport à la veille, avec un cumul de 761. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de deux, pour un total de 97.

Les prélèvements réalisés le 2 décembre s'élèvent à 35 111, pour un total de 4 014 319.