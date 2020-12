C'est la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes

Voir la galerie de photos

L'ensemble du Canada se souvient du 6 décembre 1989 et souligne aujourd'hui la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes.

Il y a maintenant plus de 30 ans que le meurtre de 14 jeunes femmes a été commis à Polytechnique Montréal, le 6 décembre 1989. Cet acte violent de misogynie a secoué le pays et a amené le Parlement à faire du 6 décembre la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.

« C'est la fierté de rendre hommage à ces femmes-la et de savoir que la lutte se poursuit. 12 jours c'est bien mais la lutte c'est quotidien », a exprimé Cindy Lavallée-Poulin, intervenante en violence conjugale au Havre l'Éclaircie à Saint-Georges.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a également tenu à souligner cette journée. « En ce 6 décembre, nous devons continuer de nous souvenir de la tragédie de Polytechnique. Nous devons nous rappeler qu'il y a maintenant 31 ans, 14 femmes ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes. Nous avons un devoir de mémoire envers elles, mais aussi un devoir d'action. Nous avons beaucoup avancé en trois décennies, mais nous avons encore du chemin à faire. Nous devons continuer le travail pour prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les femmes pour qu'une tragédie comme celle-là ne se reproduise pas. Aujourd'hui, tout le Québec se souvient. »

Rappelons que les 13 élèves et la professeure décédées parce qu'elles étaient des femmes sont Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Maryse Laganière, Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault, Annie Turcotte, Barbara Klucznik-Widajewicz.

Cette journée du souvenir complète les 12 jours d'actions contre les violences faites aux femmes qui se tenaient depuis le 25 novembre.

La vidéo de commémoration a été réalisée par Cindy Lavallée-Poulin.