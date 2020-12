COVID-19: 95 nouveaux cas positifs en Chaudière-Appalaches dont 36 en Beauce

Le rapport quotidien de la santé publique régionale fait état de 95 nouveaux cas positifs à la COVID-19 dans Chaudière-Appalaches dont 36 en Beauce.

La hausse est de 22 cas dans la MRC Beauce-Sartigan (862), de 10 cas en Nouvelle-Beauce (494), de quatre cas pour la MRC Robert Cliche (414) et de trois cas de plus dans Les Etchemins (178). Pour l'ensemble du territoire administratif, le nombre de cas signalés depuis la début de la pandémie est maintenant de 6 265.

Quant aux cas actifs, ils sont de 142 en Beauce-Sartigan (-5), de 67 en Nouvelle-Beauce (0), de 32 chez Robert-Cliche (-2) et de 41 aux Etchemins (-8). Pour Chaudière-Appalaches, ils totalisent 718, en hausse de sept.

Le nombre d'hospitalisations est de 28 (-2) alors que cinq personnes sont aux soins intensifs (0). On ne signale aucun décès supplémentaire en Chaudière-Appalaches. Le cumulatif demeure à 148.

La situation dans les établissements de la région est la suivante:

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre sept cas actifs chez les usagers (+1) et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs (0) ainsi que deux décès cumulatifs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Un nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés Villa du Cap (RPA) à Vallée-Jonction

Nouvelle éclosion. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 2 293 217

Beauce-Sartigan : 862 142

Appalaches : 841 36

Nouvelle-Beauce : 494 67

Bellechasse : 438 100

Robert-Cliche : 414 32

Lobtinière : 408 55

Montmagny : 235 22

Etchemins : 178 41

L'Islet : 102 6

TOTAL : 6 265 718 DÉCÈS: 148 (Cumulatif)

Dans l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 713 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 160 023.

Elles font également état de 53 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 7 435. De ces 53 décès, six sont survenus dans les 24 dernières heures, 36 sont survenus entre le 4 et le 9 décembre, 10 sont survenus avant le 4 décembre et un est survenu à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 23 par rapport à la veille, avec un cumul de 871. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 10, pour un total de 123.

Les prélèvements réalisés le 9 décembre s'élèvent à 37 473, pour un total de 4 237 082.