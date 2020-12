Groupe Canam fait un don de 5 000 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Le Groupe Canam a remis un don d'un montant de 5 000 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE).

« Groupe Canam a toujours eu parmi ses valeurs de s’impliquer dans la communauté. Dans le cas de la Fondation Santé, notre engagement qui s’ajoute à celui de nos employés dans le cadre du « Programme de fonds employés » pour l’acquisition, notamment, de lits électriques et de fauteuils ergonomiques, profite à toute la population de la Beauce. Avec cette contribution, Canam pose aussi un geste de reconnaissance et d’appui envers tous les travailleurs de la santé qui se dévouent de façon exemplaire en ces temps difficiles. Chapeau à tout le personnel de la santé ! » a exprimé Claude Provost, vice-président, culture et développement organisationnel chez Groupe Canam.

Le don ira à l’acquisition de divers équipements à l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches.

La Fondation Santé Beauce-Etchemin a remercié Groupe Canam qui participe généreusement à sa campagne annuelle depuis plus de 25 ans.

SUR LA PHOTO : Claude Provost, vice-président, culture et développement organisationnel chez Groupe Canam, et François Bégin, administrateur à la Fondation Santé Beauce-Etchemin