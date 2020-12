Des « écoutants volontaires » pour les personnes seules durant les Fêtes

À la suite de l’annonce du gouvernement du Québec concernant la fin des rassemblements pour la période des Fêtes, le CISSS de Chaudière-Appalaches a décidé de prendre action pour soutenir les personnes seules.

Craignant une augmentation du nombre d’appels au service 811 et aux Centres d’écoute de la région, l'organisme régional de santé vient de lancer un appel à tout le personnel pour devenir des « écoutants volontaires », du 19 au 26 décembre.

« Bien des gens ont déjà vécu, pour des raisons personnelles, un Noël seul. Cette année, la situation est différente, car elle impacte l’ensemble de la population et nous craignons que ce soit difficile pour plusieurs. À tous ceux dans le besoin, composez le 811 et une oreille attentive sera là pour vous écouter et pour échanger. 36 employés ont généreusement accepté de donner de leur temps, totalisant ainsi 1 360 heures de disponibilité » a tenu à souligner Michel Laroche, directeur du programme santé mentale et dépendance.

Le CISSS a également convenu d’ajouter des effectifs supplémentaires au service 811 afin de répondre aux situations de crise. Dans le cas d’un besoin d’écoute et d’échange, l’intervenant du 811 transférera l’appel aux écoutants volontaires.

Si la situation d’écoute devient critique et requiert une intervention terrain, l’écoutant volontaire contactera le 811 sur une ligne exclusive. La situation sera alors prise en charge par ce service.

Précisons qu’en plus de l’appel d’intérêt auprès des intervenants et des gestionnaires du CISSS de Chaudière Appalaches, certains organismes communautaires en santé mentale ont accepté de contribuer, créant ainsi un filet de sécurité pour les personnes dans le besoin.

« Par cette initiative, nous nous mobilisons pour soutenir notre population qui traverse cette période où les rituels des Fêtes seront modifiés », a conclu M. Laroche.