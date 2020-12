Un mois de course pour Justin Rodrigue

En soutien à la famille de sa cousine Ariane Lemieux St-Pierre, décédée le 14 novembre dernier à l’âge de 16 ans, Justin Rodrigue s’est donné le défi de courir pendant tout le mois de décembre.

Pour le résident de Saint-Éphrem, cette course est plus qu’un défi personnel, c'est un geste d'appui moral envers la famille d’Ariane, et plus particulièrement pour apporter du réconfort au père de la jeune femme, Renaud St-Pierre.

Cette nouvelle expérience s'ajoute aux nombreuses courses que Justin Rodrigue compte à son actif. Ainsi, depuis le début du mois, il court chaque jour le nombre de kilomètres correspondant à la date: un km le 1er décembre, 2 km le 2 décembre et ainsi de suite. Fin décembre, il aura alors parcouru 496 km au total.

« La municipalité de Saint-Éphrem est fière de souligner l’engagement de Justin et se joint à lui pour inviter la population à courir quelques kilomètres ou pratiquer une activité extérieure. En plus de bouger pour une meilleure santé, vous encouragerez Justin à réussir son défi et vous apporterez du réconfort à la famille d’Ariane. Ce sera aussi une bonne façon de terminer cette année particulière de 2020 », a indiqué l'administration municipales de l'endroit par voie de communiqué de presse.