COVID-19: un décès au Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Le seul décès signalé en Chaudière-Appalaches dans le bilan d'aujourd'hui de la santé publique régionale concernant la COVID-19 est survenu au Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins.

Ce nouveau décès porte à 199 le cumulatif de décès sur le territoire administratif.

Encore un bilan lourd en Chaudière-Appalaches alors que le rapport des autorités indique 169 nouveaux cas positifs à la COVID-19 dont 79 en Beauce

La hausse des nouveaux cas est de 45 en Beauce-Sartigan compte (1547), de 22 en Nouvelle-Beauce (766), de 12 en Robert-Cliche (728) et de six dans la MRC des Etchemins (292).

Quant au nombre de cas actifs, il est de 284 dans Beauce-Sartigan (+8), de 144 en Nouvelle-Beauce (+11), de 128 chez Robert-Cliche (-3) et de 44 dans Les Etchemins (-4). Le total de cas actifs pour Chaudière-Appalaches est de 1 154 (+36).

On recense 30 hospitalisations (+5), dont 10 en soins intensifs (+2). Le nombre de vaccins administrés est maintenant de 1 519.

Situation dans les établissements de la Beauce

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre moins de cinq cas actifs chez les usagers et chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Sept nouveaux cas. On dénombre 26 cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès cumulatif.

CHSLD de Sainte-Hénédine

Deux nouveaux cas. On dénombre 23 cas actifs chez les résidents et 25 cas actifs chez les travailleurs ainsi que sept décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Nouvelle éclosion. On dénombre deux cas actifs chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Deux nouveaux cas. On dénombre six cas actifs chez les usagers et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir du Quartier à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre cinq cas actifs chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) du Sommet de Saint-Zacharie

Aucun nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès cumulatif.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Un nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Domaine de la Beaucevilloise à Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et sept cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 092 305

Beauce-Sartigan : 1 547 284

Appalaches : 980 82

Nouvelle-Beauce : 766 144

Robert-Cliche : 728 128

Bellechasse : 597 50

Lobtinière : 577 74

Montmagny : 325 34

Etchemins : 292 44

L'Islet : 126 9

TOTAL : 9 030 1 154 DÉCÈS: 199 (Cumulatif)

Dans l'ensemble du Québec, Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 2 641 nouveaux cas pour le 5 janvier, pour un nombre total de 217 999 personnes infectées. Parmi celles-ci, 184 904 sont rétablies.

Elles font également état de 47 nouveaux décès, pour un total de 8 488. De ces 47 décès, 13 sont survenus dans les 24 dernières heures, 28 entre le 30 décembre et le 4 janvier, cinq avant le 30 décembre et un décès à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 76 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 393. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de huit, pour un total actuel de 202.

Les prélèvements réalisés le 4 janvier s'élèvent à 31 470, pour un total de 5 043 270. Finalement, 6 221 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 38 984.