COVID-19 : 95 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches, dont 42 en Beauce

Selon le bilan quotidien de la santé publique régionale, on dénombre 95 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches, dont 42 en Beauce.

Ainsi, en Beauce-Sartigan, la hausse des cas positifs est de 25, pour un cumulatif de 1 820, avec 216 cas actifs (-4).

En Nouvelle-Beauce, une hausse de 12 cas augmente le nombre de cas confirmés à 993. Les cas actifs sont de 214 (-3).

Dans la MRC Robert-Cliche, cinq nouveaux cas porte le total à 821. Il y a actuellement 85 cas actifs (-8).

Aux Etchemins, on rapporte neuf nouveaux cas pour un total de 337 avec 40 cas actifs (+8).

Il y a 30 hospitalisations (-2), dont huit en soins intensifs pour tout le territoire administratif.

La vaccination se poursuit. À ce jour, 7 337 personnes ont été vaccinées en Chaudière-Appalaches.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 294 165

Beauce-Sartigan : 1 820 216

Appalaches : 1 160 138

Nouvelle-Beauce : 993 214

Robert-Cliche : 821 85

Bellechasse : 642 47

Lobtinière : 637 42

Montmagny : 363 36

Etchemins : 337 40

L'Islet : 139 5

TOTAL : 10 206 988 (-31) DÉCÈS: 214 (Cumulatif)

Situations dans les établissements de la Beauce et des Etchemins

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre moins de cinq cas actifs chez les usagers et chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et un décès cumulatif.

CHSLD de Sainte-Hénédine

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que neuf décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Six nouveaux cas. On dénombre 16 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Un nouveau cas. On dénombre 108 cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Un nouveau cas. On dénombre 11 cas actifs chez les résidents et 11 cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Aucun nouveau cas. On dénombre 21 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que quatre décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

CHSLD de Lac-Etchemin

Aucun nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) L’Arc-en-ciel de Sainte-Justine

Six nouveaux cas. On dénombre sept cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) La Renaissance à Thetford

Aucun nouveau cas. On dénombre 20 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Ensemble du Québec

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, font état de 2 225 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 240 970 personnes infectées. Parmi celles-ci, 210 364 sont rétablies.

Elles font également état de 67 nouveaux décès, pour un total de 9 005.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 22 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 474. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 4, pour un total actuel de 227.

Les prélèvements réalisés le 14 janvier s'élèvent à 33 778, pour un total de 5 387 908.