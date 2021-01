Le lac des Abénaquis à Sainte-Aurélie sera dans La semaine verte, ce soir à 17 h

La municipalité de Sainte-Aurélie sera présentée dans l'épisode de ce soir sur l'émission La semaine verte, pour sa lutte intensive contre le myriophylle à épis au lac des Abénaquis.

Le myriophylle à épis est une plante exotique extrêmement envahissante que l'on retrouve dans un certain nombre de lacs peu profonds au Québec, y compris au lac des Abénaquis à Sainte-Aurélie.

Depuis plusieurs années, l’association des riverains du lac des Abénaquis travaille fort pour lutter contre la propagation de cette plante. Elle a aussi développé une expertise dans ce domaine et des techniques spéciales, avec l’aide de l’Université Laval et du Cégep de Limoilou.

« On a développé un ponton avec un système d'aspiration. En fait, les plongeurs bénévoles arrachent la plante et la font passer dans l'aspirateur qui s'en va sur le ponton. Ce système fonctionne très bien. Mais on a aussi une autre technique qui consiste à mettre des toiles dans le fond du lac, sur les colonies de myriophylles à épis pour les faire mourir », a expliqué Stéphane Hétu, directeur général à la ville de Sainte-Aurélie.

Bien entendu, tout cela se fait avec la collaboration du ministère de l'Environnement.

Cette plante pousse très rapidement, il sera probablement impossible de l'éradiquer, mais l'important est de la contrôlé. Il y a trois ou quatre ans, le lac des Abénaquis était complètement envahi.

« C'est vraiment un travail gigantesque, mais on est probablement rendu le lac le plus avancé dans la lutte », a-t-il conclu.