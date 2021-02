La Ville de Saint-Georges souligne les 40 ans de l'Aféas

La Ville de Saint-Georges a souligné aujourd'hui les 40 ans de l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (Aféas) dans une publication sur sa page Facebook.

« Le conseil municipal de Ville de Saint-Georges salue les 40 ans de l'Aféas qui s'implique pour nous faire avancer vers une société plus juste. Elle invite ses membres à demeurer solidaires et mobilisées dans leurs missions. À vous toutes : bonne continuation », a indiqué le maire, Claude Morin.

Cette association défend les intérêts des femmes québécoises et canadiennes auprès de diverses instances, comme les gouvernements, les conseils municipaux, les institutions publiques et parapubliques.

« Que ce soit pour valoriser le travail invisible, veiller à faire entre la voix des femmes ou avoir un impact sur la qualité de vie et la santé des femmes au Québec, l'Aféas est présente », de dire Manon Bougie, maire suppléant et conseillère municipale au district 5. « Votre dynamisme et vos interventions contribuent à faire évoluer le rôle des femmes dans nos milieux. »

Les conseillères municipales Solange Thibodeau et Esther D Fortin ont également remercié l'Aféas de défendre l'intérêt des femmes.