Six collectes de sang à venir en Beauce

Rappelons que plusieurs collectes de sang d’Héma-Québec sont prévues dans la région au cours des deux prochaines semaines.

Une première collecte aura lieu le 2 mars à la Salle multifonctionnelle de Vallée-Jonction, de 14 h à 20 h. L'objectif est de 50 donneurs.

Ensuite, le 3 mars, il y aura une collecte à l'Hôtel Le Journel de Saint-Joseph-de-Beauce, de 14 h à 20 h. L'objectif sera cette fois de 80 donneurs.

Le centre sportif de La Guadeloupe accueillera quant à lui une collecte de sang le 5 mars entre 14 h 30 et 20 h, avec un objectif de 70 donneurs.

Le 8 mars, c'est au Mont-Granit à Thetford Mines que se tiendra une autre collecte de sang. Ainsi, ce sont 150 donneurs qui sont attendus entre 13 h 45 et 20 h.

Qui plus est, le 11 mars à la salle paroissiale de Saint-Côme-Linière il y aura une collecte entre 14 h et 20 h, où on espère avoir 60 donneurs.

Enfin, la dernière collecte de sang prévue en Beauce durant les deux prochaines semaines, aura lieu le 12 mars au Centre culturel - Aréna Marcel Dutil à Saint-Gédéon-de-Beauce de 14 h à 20 h. 60 donneurs sont attendus ce jour-là.

Prenez note que, compte tenu de la pandémie de la COVID-19, toutes les collectes mentionnées ci-haut se font sur rendez-vous seulement.

Pour établir votre heure de visite, communiquez par courriel à [email protected] ou sans frais par téléphone en composant le 1 800 343-7264, et faire l'option 3.

Avant de faire un don de sang

Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.