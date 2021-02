Cette année, le Groupe Espérance et Cancer célèbre ses 30 ans de fondation. Ainsi, plusieurs activités spéciales verront le jour au fur et à mesure de l'année.

Pour débuter, ce mois-ci, deux conférences virtuelles de Sylvie Rousseau, psychologue, auteure et conférencière, seront offertes. La première aura lieu le mercredi 17 février à 19h sur le sujet « Mieux vivre avec le stress et l’anxiété (en tout temps) » et la deuxième se tiendra le jeudi 25 février à 9h à propos de « La résilience, l’art de rebondir ».

Les billets et cartes de membre sont en vente au : www.esperanceetcancer.org et les inscriptions sont obligatoires afin de recevoir les liens.

La programmation sera dévoilée tout au long de l'année via le site internet ainsi que la page Facebook de l'organisme.

« Le tout est rendu possible grâce à une équipe d’employées dévouées, un conseil d’administration ainsi que des bénévoles disponibles et assidus. Il faut aussi souligner l’appui de la population de nos trois MRC qui a toujours été très généreuse lors de nos campagnes de financement et pour les dons », a exprimé Lyse Perron, directrice générale, par voie de communiqué.