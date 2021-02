Laura Hétu reçoit pour la 2e fois une bourse d'excellence de 1000 $

Laura Hétu, élève à la polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper, a reçu vendredi dernier une bourse d'excellence de 1 000 $ pour son implication communautaire remise par la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce.

Cette jeune engagée socialement depuis déjà huit ans, en est à sa troisième récompense de ce genre. En effet, elle a reçu cette même bourse en février 2020 ainsi qu'un certificat, en juin dernier, lors du Gala virtuel de fin d’année soulignant son engagement socio-culturel pour l’année scolaire 2019-2020.

Laura est impliquée dans plusieurs milieux, elle est représentante de son niveau au sein du Conseil des élèves de la polyvalente, membre très active du journal de l'école, le Jour UN, et membre du Conseil d'administration et du comité des jeunes de la maison des jeunes l'Olivier des Etchemins. Elle est également collaboratrice à la radio.

« Mon objectif principal est d’encourager la relève à s’impliquer tant au niveau du socio-culturel à l’école qu’au niveau de la maison des jeunes. Pour leur faire réaliser que le temps passe beaucoup plus vite et qu’on apprend beaucoup plus de choses sur nous en s’impliquant », a expliqué Laura dans son document de présentation à la bourse. « En effet, depuis que je suis au secondaire, je réalise que la motivation à s’impliquer devient très variable d’une année à l’autre. Donc, il faut que les jeunes se sentent encouragés à s’impliquer et non obligés. »

À seulement 14 ans, cette résidente de Sainte-Aurélie se dessine un avenir prometteur dans le milieu du leadership.

« L’obtention de cette bourse me permettra de vraiment prendre en main les projets qui me tiendront à cœur sans avoir « attendre ou demander » les fonds nécessaires. C’est un objectif concret et

atteignable », a exprimé Laura. « Ceci va assurément m’aider à devenir une jeune adulte plus outillée sur le marché du travail. Avec tous les défis que les jeunes doivent relever aujourd’hui, je crois qu’il est essentiel d’aller développer un nombre maximal de compétences pendant la période de l’adolescence. De cette manière, il sera plus facile pour moi de faire face à la vraie vie une fois rendue adulte. »