Le Cardio-thon a rapporté la somme record de 116 000 $

Le 8e Cardio-thon, qui s'est tenu aujourd'hui au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, vient de battre un record de sa courte histoire alors que 116 000 $ ont été amassés.

La formule virtuelle « à la maison », obligée en raison de la pandémie, semble avoir donné encore plus d'ailes à l'événement qui était sous la présidence d'honneur du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

« Grâce au dévouement de nos participants, à l'engagement de nos entreprises et à la grande générosité de mes collègues du gouvernement, cette importante somme va permettre de poursuivre et bonifier les actions du Pavillon du coeur Beauce-Etchemin situé à Saint-Georges qui vient en aide à des centaines de nos concitoyens ayant une maladie chronique. Même en cette année difficile pour tous, cette grande réussite est la preuve que notre région peut demeurer unie pour appuyer des causes importantes », a écrit fièrement le député sur sa page Facebook à l'issue du cardio-thon qui a duré toute la journée.