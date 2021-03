Conférence sur le patrimoine bâti en Beauce-Sartigan

La MRC de Beauce-Sartigan organise une présentation sur le patrimoine bâti le mardi 30 mars, de 18 h 30 à 20 h 30, par visioconférence. L’animation de la conférence sera assurée par Claude Bergeron.

En 2020, un préinventaire visant à identifier les principaux bâtiments patrimoniaux des 16 municipalités du territoire a été réalisé. Ce rapport dresse un portrait sommaire des bâtiments construits avant 1950 et ayant un intérêt patrimonial.

Pour mieux connaître la richesse de cet héritage, les élus, les inspecteurs municipaux, les comités d’urbanisme, les citoyens, les sociétés du patrimoine et d’histoire sont invités à une première rencontre.

Cette conférence permettra de présenter la démarche, les résultats du préinventaire, d’expliquer les styles architecturaux et les éléments distinctifs de la région.

L’entreprise Bergeron Gagnon inc., agence spécialisée dans le patrimoine culturel, a réalisé le mandat du préinventaire, et ce, grâce à l’Entente de développement culturel intervenue entre le gouvernement du Québec, le Conseil économique de Beauce et la MRC de Beauce-Sartigan.

Pour recevoir le lien permettant l’accès à la conférence virtuelle, veuillez vous inscrire auprès de Pascale Dupont par courriel à [email protected] ou par téléphone au 418 228-8418, poste 142. Pour information, le rapport du préinventaire est disponible pour consultation sur le site Web de Culture Beauce.