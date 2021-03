COVID-19: la vaccination maintenant disponible pour les 65 ans et plus

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS) a annoncé vendredi que les personnes de 65 ans et plus peuvent désormais se faire vacciner contre la COVID-19.

Ce sont donc les gens nés en 1956 et avant qui sont invités à prendre rendez-vous pour leur vaccin.

Le CISSS indique que les rendez-vous se prennent en ligne à l'adresse www.quebec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1 877 644-4545 ou 418 644-4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, ou les fins de semaine, de 8 h 30 à 16 h 30.

La vaccination se fait exclusivement sur rendez-vous.

Rappelons que les personnes qui ne font pas partie du groupe prioritaire en cours de vaccination doivent éviter de téléphoner ou de solliciter le site Web ou encore de se présenter sur place pour se faire vacciner.

Sites de vaccination

En Beauce, Le Georgesville (300, 118e Rue) fait office de centre de vaccination massif. Il est ouvert sept jours sur sept. Les trois autres grands centres pour la vaccination sont situés à Thetford, Lévis et Montmagny.

Il existe également deux sites de vaccination de proximité dans la région. Les Beaucerons peuvent ainsi aller au CLSC de Sainte-Marie ou à celui de Lac-Etchemin.

Un nombre limité de rendez-vous est disponible. La prise de rendez-vous est obligatoire avant de s’y présenter. Un service d’accompagnement et de transport bénévole pour se rendre au centre de vaccination est disponible.