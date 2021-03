Économiser pour les imprévus : 3 conseils

Personne n’est à l’abri des aléas de la vie : maladie, décès, perte d’emploi... Étant donné que vous ne pourrez pas toujours obtenir un prêt d’argent pour faire face aux dépenses imprévues que ces situations peuvent occasionner, il est préférable de toujours se préparer en épargnant. Voici 3 conseils à mettre en pratique pour réussir à économiser.

Dresser un budget

Avant tout, vous devez déterminer s’il vous est possible d’économiser. Commencez donc par établir un budget, un outil qui vous permettra de mieux gérer vos revenus et dépenses.

D’abord, vous devez dresser un tableau à deux colonnes. Dans la première colonne, vous listerez toutes vos ressources ; et vous indiquerez toutes vos dépenses dans la seconde. Essayez d’être précis, en classant vos charges dans l’une des catégories suivantes : charges fixes et charges variables.

Une fois que vous aurez tout mentionné, il ne vous restera plus qu’à effectuer la soustraction. Ainsi, vous saurez si vos revenus arrivent à couvrir vos charges et s’il vous reste encore un peu d’argent à la fin du mois. Si c’est le cas, vous pourrez alors épargner cette somme restante. Dans le cas contraire, il va falloir ajuster votre budget.

Diminuer ses dépenses

Si vous tenez à épargner malgré l’insuffisance de vos ressources, la meilleure chose à faire est de vous serrer la ceinture. En effet, vous devez réduire vos dépenses. Voici quelques conseils pour y parvenir :

· toujours rembourser ses dettes à temps

· payer ses factures à temps pour éviter les pénalités

· bien isoler sa maison pour réduire les factures d’électricité

· annuler les abonnements inutiles

· réduire les dépenses pour les courses

· Fixer une limite pour les cartes de crédit

Gagner plus d’argent

Vous avez tout mis en œuvre pour réduire vos charges, mais malgré cela, il ne vous reste pas grand-chose à la fin du mois ? Dans ce cas, vous n’avez plus d’autres options, vous devez tout faire pour augmenter vos ressources.

Vous pouvez par exemple trouver une autre activité à exercer afin de gagner un revenu supplémentaire. En plus de votre emploi actuel, vous pouvez donc effectuer un emploi à temps partiel le soir ou pendant les weekends.

Vous pouvez également vendre tous les objets que vous n’utilisez plus, mais qui sont encore en bon état. Consacrez une journée ou même plus pour faire le tri dans vos affaires. Faites une liste de vos petits trésors oubliés et mettez-les en vente sur des sites de vente en ligne par exemple. Vous gagnerez alors de l’argent tout en vous débarrassant des objets qui encombrent votre demeure.

Il n’est pas toujours évident d’économiser, surtout en cette période de pandémie. Toutefois, en appliquant ces conseils au quotidien, vous finirez par y arriver.