Un 13e souper-bénéfice au homard en version « pour emporter »

Cette année, le 13e souper-bénéfice au homard au profit de la Fondation Au Bercail sera une édition « pour emporter » sous forme de boîtes-repas à déguster à la maison. Le tout se déroulera le vendredi 21 mai.

Rappelons d’abord que cet événement bénéfice permet de soutenir directement le service d’hébergement du Bercail qui dessert prioritairement les secteurs de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche et des Etchemins.

« Nous sollicitons ainsi l’appui de la communauté pour répondre aux besoins monétaires et en ressources humaines de ce service, afin de poursuivre notre mission. Après cette dernière année mouvementée, les besoins ne tendront sûrement pas à diminuer. La maison d’hébergement continuera d’accueillir des personnes vivant de l’instabilité résidentielle et/ou ayant des problèmes de santé mentale ou de dépendances », indiquent les responsables de l'organisme.

Deux choix s'offrent aux personnes qui veulent soutenir la cause: une boîte à 100$ pour une personne (1 homard) ou une boîte à 175$ pour deux personnes (3 homards). Chaque boîte comprendra un repas de trois services. Ensuite, il suffira de récupérer le tout le vendredi le 21 mai prochain dans le stationnement du partenaire pour l’occasion, Les Pères Nature, de Saint-Georges. Les détails pour la cueillette seront fournis ultérieurement aux participants.

Comme le nombre de boîtes est limité, les intéressés sont priés de réserver le plus tôt possible via le site Internet (https://aubercail.net/la-fondation) ou par courriel ([email protected]).

Au Bercail est un organisme de soutien direct aux femmes et aux hommes plus vulnérables qui comprend la maison d’hébergement, l’Accueil inconditionnel, la soupe populaire et la Fondation.