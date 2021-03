Le Groupe Espérance et Cancer présente son programme de la saison

Le Groupe Espérance et Cancer a présenté aujourd’hui sa programmation d’activités pour le printemps.

D'abord, plusieurs rencontres sont prévues pour chacun des quatre groupes d’entraide que propose l’organisme. On retrouve un groupe pour les personnes atteintes de cancer, un autre pour les proches aidants, également un groupe spécial pour les hommes et un pour les personnes endeuillées.

De trois à six dates ont été fixées en fonction des personnes concernées entre le 7 avril et le 22 juin prochain.

Les détails se trouvent sur le site internet de l’organisme ou sur la page Facebook Groupe Espérance et Cancer.

Ateliers et activités

Une panoplie d’activités gratuites seront proposées tout au long de la saison par visioconférence sur la plateforme Zoom.

Le sport, la méditation, la nutrition, l’art, le bien-être sont autant de sujets possibles qui constituent les activités du programme de ce printemps.

Les détails, les dates et les horaires sont disponibles sur le site internet de l’organisme ou sur sa page Facebook. Les inscriptions sont obligatoires.

Conférence

Une conférence sur le thème « Pour maintenir l’équilibre, connaître et répondre à mes besoins » sera également proposée en ligne, le mardi 18 mai à 13 h 30, au coût de 10 $ pour les non membres et gratuitement pour les membres 2021.