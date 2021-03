Des employés de Beaubois participent au Défi Entreprise pour la cause

Soixante et un employés de Beaubois se sont joints, le 22 mars, aux 4 500 autres participants à travers la province afin de participer au Défi Entreprise. Ils ont également profité de l'opportunité pour soutenir des causes locales.

L’objectif du Défi Entreprise est d’atteindre 100 minutes d’activité physique par semaine pour une période de 12 semaines.

Par conséquent les employés en question se sont divisés en équipes et chacune représente une cause sélectionnée :

- Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

- Société Canadienne du Cancer

- Le Havre L’Éclaircie (Saint-Georges)

- Association pour l’intégration sociale Beauce Sartigan

- Le Murmure Groupe d’entraide (Beauceville)

- La maison des Jeunes MRC Robert Cliche

L'entreprise Beaubois remettra 500 $ à chacune de ces causes.

De plus, l’équipe ayant accumulé le plus de temps d’activité physique au cours de la période recevra un 500 $ additionnel qui sera remis à l'organisme qu'elle représente.

En contexte de pandémie, le Défi Entreprise se déroulera en mode virtuel et propose aux participants des programmes de course à pied, yoga, spinning et cardio FIT.