Plusieurs plages horaires encore disponibles pour obtenir le vaccin AstaZeneca

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches rappelle aux citoyens de la région, âgés entre 55 et 79 ans, qu’ils peuvent prendre rendez-vous pour obtenir le vaccin AstraZeneca et que des coupons pour le sans rendez-vous sont toujours disponibles jusqu’à 20 h ce soir pour Saint-Georges et Lévis.

Les quatre centres de vaccination massif (Lévis, Saint-Georges, Thetford et Montmagny) offriront la vaccination avec le vaccin AstraZeneca également avec rendez-vous dès le 13 avril, et ce, de 8 h à 20 h.

Pour prendre rendez-vous : www.clicsante.ca – choisir COVID-19, inscrire votre code postal, choisir le lieu de vaccination où il est inscrit « AstraZeneca ».

Horaires au Georgesville de Saint-Georges

10 avril : 8 h à 20 h : Encore une centaine de plages disponibles

11 avril : 8 h à 20 h

12 avril : 8 h à 20 h

Le seul vaccin disponible lors de ces cliniques est le vaccin AstraZeneca.

Comme ce vaccin n’est pas administré aux personnes immunosupprimées, ces dernières ne doivent pas s’y présenter.

Pour assurer une fluidité des sans rendez-vous et afin de respecter l'ensemble des mesures sanitaires, la population est invitée à se présenter dans les heures d’ouverture des cliniques.

Si vous avez besoin d’un accompagnement et d’un transport pour vous rendre à un centre de vaccination, consultez : Service d’accompagnement et de transport bénévole.