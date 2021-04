Quand vient le temps de remplacer son système de chauffage, plusieurs solutions s’offrent aux propriétaires. Une des options populaires, est la thermopompe. La thermopompe traditionnelle consiste en un appareil installé à l’extérieur, relié à une unité murale placée à l’intérieur. Mais pour certaines résidences, n’avoir qu’une seule unité murale ne sera pas suffisant pour chauffer ou climatiser tout l’espace de manière efficace.

Heureusement, il est possible de choisir une thermopompe multizone, également connue sous le nom de mini-split. Voici ce que vous devez savoir sur les avantages de la thermopompe multizone. Vous pouvez demander conseils auprès d’experts tels que ceux des Entreprises MST.

Qu’est-ce qu’une thermopompe multizone ?

Les thermopompes multizones fonctionnent de la même manière que leurs homologues à zone unique, mais elles comportent plusieurs unités intérieures reliées à une seule unité extérieure, pour une meilleure couverture du chauffage et de climatisation, offrant ainsi une flexibilité accrue. Tout comme la thermopompe à zone unique, la thermopompe multizone ne nécessite pas d’installer des conduits à l’intérieur de la maison ou du bâtiment, ce qui est souvent très coûteux et compliqué.

Quels sont les avantages de la thermopompe multizone ?

Ce type de système de thermopompe vous permet de gérer différentes zones individuellement, de sorte que vous avez un contrôle complet sur votre chauffage et votre climatisation. Si vous avez des pièces dans votre maison que vous n'utilisez pas régulièrement, vous n'avez pas à gaspiller de l'argent pour les chauffer et les refroidir. Vous pouvez donc personnaliser votre plan de chauffage et de climatisation, pour un maximum de confort et d'efficacité.

Les systèmes multizones sont particulièrement utiles dans les maisons avec plus d'un occupant. Il y a moins de conflits liés au thermostat lorsque chacun peut contrôler la température dans sa propre pièce. Certaines personnes aiment dormir dans une chambre froide, tandis que d'autres préfèrent ne pas avoir froid en sortant du lit.

Un autre grand avantage est que vous n'avez besoin que d'un seul compresseur extérieur pour alimenter jusqu’à 4 unités intérieures. Le compresseur peut amener des zones désignées à des températures différentes sans avoir un impact sur le reste de la maison. C’est de loin le meilleur choix pour les résidences à plusieurs pièces.

De plus, vous pouvez choisir un type d’unité intérieure adapté à chaque pièce où elle sera installée. En effet, on retrouve des unités intérieures de thermopompe multizone sous forme de plafonnier, de consoles au plancher, encastrables, et bien sûr, les unités murales traditionnelles.

Plus particulièrement, les avantages de la thermopompe multizone sont :

- Un confort amélioré : En contrôlant la température de votre maison non seulement par heure et jour de la semaine mais aussi par zone, vous garantissez un plus grand confort dans les espaces les plus utilisés.

- Économies de coûts de chauffage et de climatisation : Parce que vous chauffez et climatisez votre maison plus efficacement, vous ne payez pas pour l’énergie gaspillée. Au fil du temps, cela peut se traduire par des économies importantes sur les factures d'énergie.

- Commodité : La plupart des systèmes multizones peuvent être contrôlés depuis l'endroit où vous vous trouvez, via une télécommande ou un appareil connecté. Vous n’avez même pas besoin de vous rendre au thermostat.