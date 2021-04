C'est la Semaine de l’action bénévole

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, qui prend son envol aujourd'hui jusqu'au 24 avril, l’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) en profite pour remercier tous les gens impliqués qui œuvrent à l’amélioration de la communauté.

« En cette semaine particulière, nous les remercions et leur rendons hommage. Plus que jamais, notre région a besoin d’eux. Plus que jamais, des personnes ont besoin que des bénévoles leur tendent la main et leur offrent un peu de leur temps, afin de les appuyer dans cette époque complexe », a fait savoir l'organisme dans un communiqué de presse.

Cette année, l’ABBS a compté plus de 360 membres qui ont oeuvré œuvrant sur le territoire dans des domaines aussi divers que le répit bénévole pour les proches aidants, la popote roulante, les visites et téléphones d’amitié pour les ainés, les groupes de soutien, l'accompagnement-transport pour les rendez-vous médicaux, les activités physiques pour les ainés et l’aide alimentaire.

Même si la majorité des bénévoles sont des aînés, l'ABBS signale que des jeunes se sont impliqués selon leur disponibilité.

Ainsi, au printemps dernier, lors du premier confinement, une soixante de bénévoles non-membres, majoritairement des jeunes, se sont mobilisés pour des missions particulières (courses et présence téléphonique) auprès de personnes isolées ou vulnérables.

« En cette année où les aînés sont particulièrement priés de rester chez eux, ces plus jeunes bénévoles sont une bénédiction et une nécessité! Un merci tout particulier à eux! », de faire remarquer les responsables de l'organisation.

Rappelons que les bénévoles, partout au Québec, contribuent de près ou de loin au développement économique et social de leur milieu. Le temps d’implication des bénévoles cette année, d’avril 2019 à avril 2020, au sein de l'ABBS, est de 41 700 heures, ce qui équivaut au temps de travail de plus de vingt employés à temps plein.

Marie-Claude Bilodeau, directrice générale, souligne que pour l’ABBS, « le bénévolat est un état d’esprit empreint de bienveillance et de professionnalisme C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous désirons saluer le savoir-être de tous nos bénévoles sur le territoire de la MRC de Beauce-Sartigan! »