COVID-19 : près de 100 nouveaux cas en Beauce-Etchemin

Près de 100 nouveaux cas ont été recensés en Beauce-Etchemin selon le bilan du CISSS de Chaudière-Appalaches présenté aujourd'hui. En effet, 98 des 169 nouvelles infections de COVID-19 se trouvent ici.

De ce nombre, 61 ont été signalées en Beauce-Sartigan, 18 en Nouvelle-Beauce, 10 dans la MRC Robert-Cliche et neuf dans Les Etchemins. Les cas actifs sur le territoire administratif ont diminué de 11, atteignant 1 461.

Les hospitalisations sont continuellement en hausse ces derniers jours, avec 42 aujourd'hui (+3), dont 14 personnes aux soins intensifs (+1).

Situation dans les établissements pour aînés de la Beauce

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Deux nouveaux cas. On dénombre 41 cas actifs chez les résidents et 13 cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Un nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Beauséjour à Saint-Prosper

Deux nouveaux cas. On dénombre sept cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir du Quartier à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Aucun nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Marie-Pier à Saint-Côme-Linière

Aucun nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 4 797 370

Beauce-Sartigan : 3 147 383 (+17)

Nouvelle-Beauce : 1 674 175 (0)

Appalaches : 1 473 66

Robert-Cliche : 1 257 103 (-2)

Bellechasse : 1 138 157

Lotbinière : 900 82

Etchemins : 576 78 (+2)

Montmagny : 490 29

L'Islet : 183 18

TOTAL : 15 635 (+169) 1 461 (-11) DÉCÈS: 304

Hier, 4 806 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 124 151 doses administrées à ce jour.

Vaccination en entreprises auprès des travailleurs de 45 ans et plus

Afin d’étendre son offre de vaccination et de faciliter l’accès aux personnes de 45 et plus, le CISSS de Chaudière-Appalaches a contacté des entreprises agroalimentaires et de grandes entreprises pour accueillir en leurs murs une clinique de vaccination mobile.

La réponse des entreprises a été immédiate, déjà, près d’une cinquantaine d’entre elles ont accepté, dont Exceldor à Saint-Anselme, Boulangerie Vachon à Sainte-Marie et Pomerleau-Beaubois à Saint-Georges.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 1 217 nouveaux cas, pour un total de 340 397 personnes infectées;

- 317 338 personnes rétablies;

- 6 nouveaux décès - mais un total de de 10 838 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19 -, soit : 1 décès dans les 24 dernières heures, 3 décès entre le 14 et le 19 avril, 2 décès avant le 14 avril,

- 716 hospitalisations, soit une augmentation de 22 par rapport à la veille;

- 178 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 1 par rapport à la veille;

- 44 311 prélèvements réalisés le 19 avril.

En ce qui concerne la vaccination:

- 55 101 doses administrées s'ajoutent, soit 54 410 doses dans les dernières 24 heures et 1 091 doses avant le 20 avril, pour un total de 2 503 910;

- 3 066 969 doses reçues au total;

- les 230 490 doses de Pfizer attendues cette semaine ont toutes été reçues dans les régions.