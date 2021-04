3 idées de desserts glacés à découvrir

L’arrivée des belles journées nous donne un bel avant-goût de l’été qui s’en vient et de sa chaleur qu’on attend tous avec impatience. Un plaisir que l’on aime partager, bien souvent, autour d’un bon dessert glacé.

Pour vous préparer à l’arrivée de la saison estivale, nous avons fait une sélection de desserts glacés sans produits laitiers qui sont faciles à réaliser et qui vous permettront de découvrir de nouvelles saveurs tout en prenant soin de votre flore digestive et intestinale.

Les carrés de banana split

Chaque été, le banana split est l’un des desserts les plus populaires parce qu’en plus d’être goûteux, il est également extrêmement généreux et agréable à partager. L’idée ici est de transformer ce dessert bien connu en quelque chose de créatif et qui ne contient aucune source de produits laitiers.

Pour ce dessert, il suffit d’avoir comme ingrédient de la crème glacée double chocolat, au caramel et aux fraises, ces choix existent sans lactose. Vous aurez besoin aussi de bananes, d’ananas et de cerises confites ainsi que de la crème fouettée pour la garniture. À noter que le choix des crèmes glacées peut être remplacé par les saveurs que vous préférez.

Le sorbet à la mangue au lait de coco

Après un lourd repas, rien de tel qu’un bon sorbet pour digérer. Si vous avez une sorbetière à la maison, le sorbet à la mangue et au lait de coco pourrait être une belle recette à explorer.

Pour ce faire, vous aurez besoin que de 4 mangues mûres, 1 boîte de lait de coco, du sucre brun et une fine pincée de sel. La recette est simple puisqu’il vous suffit de mixer tous les ingrédients ensemble et d’ajouter le mélange 20 minutes dans la sorbetière. Il ne vous restera plus qu’à verser le mélange dans des contenants adéquats et de les mettre au congélateur environ 2h.

Gâteau glacé à la vanille et aux fruits du Québec

L’été est la saison idéale pour consommer local surtout en ce qui concerne les fruits rouges comme les fraises et les framboises du Québec. Cette recette de gâteau glacé est le choix parfait pour combiner les plaisirs de chez nous et la facilité. En effet, la recette ne demande qu’à avoir des fraises, des framboises, de la crème glacée à la vanille sans lactose et du sirop d’érable. Ensuite, il suffira de mélanger le tout dans un robot-mélangeur et verser le tout dans un contenant adéquat que vous devrez laisser reposer environ 6h au congélateur.

En conclusion, la saison estivale est une période parfaite pour explorer de nouvelles recettes de desserts glacés qui seront à la fois savoureuses et rafraîchissantes pour nos papilles.