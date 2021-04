COVID-19 : trois décès de plus en Beauce

La COVID-19 a fait quatre nouvelles victimes en Chaudière-Appalaches, dont trois en Beauce selon le bilan quotidien publié par le CISSS régional aujourd'hui.

Deux des personnes décédées résidaient au CHLSD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges, qui en est à 11 décès cumulatifs depuis le début de la pandémie. La troisième personne résidait à la résidence privée pour aînés Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins. La dernière personne résidait quant à elle dans la MRC de Lévis.

Aussi, le bilan du CISSS de Chaudière-Appalaches recense aujourd'hui 109 nouveaux cas de COVID-19, dont 71 en Beauce-Etchemin.

De ce nombre, 39 ont été signalés en Beauce-Sartigan, 11 dans la MRC Nouvelle-Beauce, 18 en Robert-Cliche et trois dans Les Etchemins.

Il y a 1 121 cas actifs actuellement (-42). Le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie est maintenant de 16 380.

Il y a 34 hospitalisations à ce jour (-2), dont 11 en soins intensifs (-1).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 4 952 247

Beauce-Sartigan : 3 377 328 (+6)

Nouvelle-Beauce : 1 766 138 (-12)

Appalaches : 1 500 50

Robert-Cliche : 1 338 106 (+3)

Bellechasse : 1 186 88

Lotbinière : 937 54

Etchemins : 610 58 (-3)

Montmagny : 573 43

L'Islet : 186 9

TOTAL : 16 380 (+109) 1 121 (-42) DÉCÈS: 319 (+4)

Hier, 4 222 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 150 097 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 34 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches rappelle aussi que, dès aujourd'hui, la vaccination est élargie à toute personne présentant une incapacité motrice, intellectuelle, de la parole ou du langage, visuelle, auditive ou associée à d’autres sens, ou encore liée à un trouble du spectre de l’autisme.

Il est à noter qu'une personne proche aidante par personne faisant partie de cette clientèle pourra également se faire vacciner si elle est présente trois jours par semaine ou plus en soutien à son proche. Un parent d’un enfant handicapé mineur peut aussi se faire vacciner (un parent par enfant).

Situation dans les établissements pour aînés de la Beauce

CHSLD de Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Un nouveau cas et deux décès. On dénombre 19 cas actifs chez les résidents et six cas actifs chez les travailleurs ainsi que 13 décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Un nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès cumulatif.

Résidence privée pour aînés (RPA) Beauséjour à Saint-Prosper

Aucun nouveau cas. On dénombre cinq cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Aucun nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Marie-Pier à Saint-Côme-Linière

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi que trois décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‑19, dans les 24 dernières heures font état de :

- 899 nouveaux cas, pour un total de 346 596 personnes infectées;

- 325 691 personnes rétablies;

- 14 nouveaux décès - mais un total de 10 898 est annoncé en raison de 2 décès non attribuables à la COVID-19 -, soit : 3 décès dans les 24 dernières heures, 11 décès entre le 20 et le 25 avril,

- 667 hospitalisations, soit une augmentation de 3 par rapport à la veille;

- 170 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 3 par rapport à la veille;

- 28 417 prélèvements réalisés le 25 avril.

Vaccination

- 45 757 doses administrées s'ajoutent, soit 44 629 doses dans les dernières 24 heures et 1 128 doses avant le 26 avril, pour un total de 2 916 897;

- 3 281 079 doses reçues au total;

- 214 110 doses de Pfizer ont été reçues hier, sur les 231 660 doses attendues cette semaine.

De plus, 137 200 doses de Moderna sont toujours attendues cette semaine.