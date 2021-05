Une cagnotte pour soutenir la famille de Clara atteinte d'une maladie grave

La famille de Clara Veilleux, une petite fille de Saint-Martin gravement malade, a ouvert une collecte de fonds sur la plateforme GoFundMe, afin d’aider ses parents à payer les frais engendrés par son suivi médical.

Clara a trois ans et s’est vue diagnostiquer une colite ulcéreuse atypique en juin 2020. Cette maladie engendre des diarrhées avec des pertes de sang.

Son grand frère avait reçu lui aussi un diagnostic de colite un an plus tôt. Depuis, il prend des médicaments et se porte très bien selon sa maman, Vanessa Veilleux.

Cependant, Clara n’a eu pas cette chance. Pour une raison inconnue, elle n’a réagi à aucun traitement. « En à peine un an, elle a essayé tous les traitements qui existent pour cette maladie à date. Actuellement, elle essaie le dernier traitement, mais elle devra certainement avoir une stomie dans les prochains mois », a expliqué la mère de quatre enfants.

La petite fille doit donc être suivie à l’hôpital de Québec pour traiter sa maladie incurable. Cela engendre de nombreux frais pour les parents qui, suivant l’étape du traitement, doivent se rendre régulièrement là-bas. En décembre, ils ont dû faire le voyage deux fois par semaine.

Malheureusement, aucune fondation ne prend en charge la colite. Le cas de Clara n’est pas non plus considéré comme une maladie rare, car, bien qu’elle soit exceptionnelle chez les enfants, c’est une pathologie connue chez l'adulte. Par conséquent, les parents n’ont le droit à aucun soutien financier comme le remboursement des frais kilométriques par exemple, « sa maladie tombe entre toutes les craques ».

Qui plus est la pandémie ne joue pas en leur faveur. Ils ne peuvent bénéficier d’aucune aide de leurs proches pour l’organisation avec les autres enfants par exemple. Cela à cause des mesures sanitaires en vigueur.

La semaine dernière elle a tout de même pu réaliser son rêve grâce à l’association Rêves d’enfants. Ainsi, elle a pu avoir une roulotte pour passer de bons moments avec sa famille. « Nous essayons de tout faire pour son bonheur », a ajouté sa maman.

C’est donc la grand-mère de Clara qui a eu l’idée d’ouvrir une cagnotte en ligne afin de soulager les parents.

« Ce n’est pas dans mes habitudes de demander, d’habitude je suis plutôt du genre à donner », a terminé Vanessa Veilleux, confuse par la situation.

Pour aider cette famille, rendez-vous sur Aider Clara et sa famille.