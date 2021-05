Le gouvernement pourrait être plus sévère lors des futures manifestations

Lors de la période de questions qui a suivi le point de presse de François Legault et la présidente du Conseil du trésor Sonia Lebel, le premier ministre a tenu à revenir sur la manifestation tenue hier à Montréal. Celle-ci a regroupé près de 30 000 personnes qui ont pris d’assaut les rues de la Montréal, sans masques ni distanciation sociale, pour manifester contre les mesures sanitaires.

Plusieurs médias ont rapporté la présence de plusieurs citoyens du Québec, provenant de toutes les régions de la province, à cette manifestation. Est-ce que cette situation inquiète le premier ministre quant à une possible hausse du nombre de cas actifs à Montréal, mais aussi dans les régions d’où émanaient les participants?

« On comprend que les gens soient tannés et qu’ils veulent plus de liberté. Mais il faut comprendre que si on leur demande de porter la masque, c’est d’abord et avant tout pour protéger les autres qu’eux-mêmes. La COVID c’est sérieux, on compte plus de 10 000 morts depuis le début la crise en mars 2020. Je pense qu’en tant que citoyen, il est de notre devoir de faire preuve d’un minimum de solidarité en ce temps difficiles », indique-t-il.

Est-ce que le gouvernement pourrait faire preuve de plus de sévérité lors des prochaines manifestations? « Je sais que des contraventions ont été émises auprès de certains manifestants hier pour le non-respect des mesures sanitaires. On veut pas faire exprès de trop en donner pour ne pas qu’ils aient trop d’attention. Il faut rappeler que c’est une minorité de citoyens qui sont contre les mesures sanitaires, les autres continuent de les respecter. Mais oui, il n’est pas impossible qu’on soit plus sévère si nécessaire lors des prochaines manifestations. »