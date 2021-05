COVID-19 : plus de la moitié des nouveaux cas sont en Beauce-Etchemin

Plus de la moitié des nouveaux cas de COVID-19 de Chaudière-Appalaches se trouvent en Beauce-Etchemin selon le bilan de la santé publique régional présenté aujourd'hui, soit 45 sur 80.

Dans les MRC beauceronnes, on dénombre 25 nouvelles infections en Beauce-Sartigan, six en Nouvelle-Beauce et huit en Robert-Cliche. Du côté des Etchemins, ce sont six nouveaux cas qui sont annoncés aujourd'hui.

Les hospitalisations en Chaudière-Appalaches sont descendues à 27 (-1), dont toujours six personnes aux soins intensifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS VACCINATION

Lévis : 5 205 131 45 %

Beauce-Sartigan : 3 865 (+25) 325 (+3) 44 %

Nouvelle-Beauce : 1 875 (+6) 70 (-3) 44 %

Appalaches : 1 637 92 47 %

Robert-Cliche : 1 514 (+8) 89 (-13) 44 %

Bellechasse : 1 282 64 40 %

Lotbinière : 987 23 36 %

Etchemins : 701 (+6) 58 (-3) 46 %

Montmagny : 640 81 51 %

L'Islet : 219 24 46 %

TOTAL : 17 925 (+80) 957 (-43) DÉCÈS: 331 (0)

Hier, 3 713 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 203 086 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 43,9 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemin

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que 12 décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Beauséjour à Saint-Prosper

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 660 nouveaux cas, pour un total de 359 456 personnes infectées;

- 340 637 personnes rétablies;

- 9 nouveaux décès - pour un total de 11 002 -, soit : 1 décès dans les 24 dernières heures, 8 décès entre le 4 et le 9 mai,

- 540 hospitalisations, soit une diminution de 3 par rapport à la veille;

- 128 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 5 par rapport à la veille;

- 22 727 prélèvements réalisés le 9 mai.

Du côté de la vaccination :

- 63 042 doses administrées s'ajoutent, soit 61 051 doses dans les dernières 24 heures et 1 991 doses avant le 10 mai, pour un total de 3 884 493;

- 4 532 449 doses reçues au total;

- 413 010 des 458 640 doses de Pfizer attendues cette semaine ont été livrées dans les régions. Le reste sera reçu aujourd'hui.