COVID-19 : un décès de plus et 55 nouveaux cas en Beauce-Etchemin

Le bilan de la santé publique de Chaudière-Appalaches annonce aujourd'hui un nouveau décès attribuable à la COVID-19, dont le cumulatif est désormais à 332. La personne décédée résidait à la résidence privée pour aînés Beauséjour à Saint-Prosper.

Aussi, 55 des 94 nouveaux cas de COVID-19 se trouvent en Beauce-Etchemin.

Comme à son habitude, la MRC de Beauce-Sartigan recense à elle seule la majorité des nouvelles infections, avec 41 cas de plus aujourd'hui. Ensuite, on retrouve sept cas supplémentaires en Robert-Cliche, quatre en Nouvelle-Beauce et trois dans Les Etchemins.

Les hospitalisations en Chaudière-Appalaches sont toujours à 27, dont maintenant sept personnes aux soins intensifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS VACCINATION

Lévis : 5 215 128 48 %

Beauce-Sartigan : 3 906 (+41) 336 (+11) 45 %

Nouvelle-Beauce : 1 879 (+4) 64 (-6) 40 %

Appalaches : 1 651 96 48 %

Robert-Cliche : 1 521 (+7) 87 (-2) 44 %

Bellechasse : 1 285 53 41 %

Lotbinière : 988 21 37 %

Etchemins : 704 (+3) 53 (-5) 46 %

Montmagny : 646 82 52 %

L'Islet : 224 27 47 %

TOTAL : 18 019 (+94) 947 (-10) 44,8 % DÉCÈS: 332 (+1)

Hier, 4 621 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 207 707 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 44,8 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemin

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Un nouveau cas. On dénombre neuf cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que 12 décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 745 nouveaux cas, pour un total de 360 201 personnes infectées;

- 341 433 personnes rétablies;

- 11 nouveaux décès, pour un total de 11 012, soit, trois décès dans les 24 dernières heures, cinq décès entre le 5 et le 10 mai, trois décès avant le 5 mai:

- 530 hospitalisations, soit une diminution de 10 par rapport à la veille;

- 126 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de deux par rapport à la veille;

- 38 277 prélèvements réalisés le 10 mai.

Du côté de la vaccination :

- 74 391 doses administrées s'ajoutent, soit 72 946 doses dans les dernières 24 heures et 1 445 doses avant le 11 mai, pour un total de 3 918 884;

- 4 578 079 doses reçues au total;

- 45 630 doses restantes de Pfizer ont été livrées hier dans les régions, ce qui complète la commande des 458 640 doses attendues cette semaine.