COVID-19 : 45 des 86 nouveaux cas sont en Beauce-Etchemin

Chaudière-Appalaches compte aujourd'hui 86 nouveaux cas de COVID-19, dont 45 en Beauce-Etchemin, selon le bilan de la santé publique régional.

C'est encore et toujours la MRC de Beauce-Sartigan qui en recense la majorité avec 31 sur 45 nouvelles infections. On compte également six cas supplémentaires en Nouvelle-Beauce, cinq en Robert-Cliche et trois dans Les Etchemins.

Les hospitalisations en Chaudière-Appalaches sont montées à 32 (+5), dont six personnes aux soins intensifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS VACCINATION

Lévis : 5 224 113 48 %

Beauce-Sartigan : 3 937 (+31) 323 (-13) 45 %

Nouvelle-Beauce : 1 885 (+6) 57 (-7) 41 %

Appalaches : 1 655 105 49 %

Robert-Cliche : 1 526 (+7) 85 (-2) 45 %

Bellechasse : 1 288 51 42 %

Lotbinière : 993 22 38 %

Etchemins : 707 (+3) 55 (+2) 48 %

Montmagny : 653 82 53 %

L'Islet : 227 30 49 %

TOTAL : 18 105 (+86) 923 (-24) 45,8 % DÉCÈS: 332 (0)

Hier, 4 576 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 212 383 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 45,8 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemin

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre neuf cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que 12 décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 781 nouveaux cas, pour un total de 360 982 personnes infectées;

- 342 170 personnes rétablies;

- 5 nouveaux décès - pour un total de 11 017 décès -, soit : 0 décès dans les 24 dernières heures, 3 décès entre le 6 et le 11 mai, 2 décès avant le 6 mai,

- 520 hospitalisations, soit une diminution de 10 par rapport à la veille;

- 121 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 5 par rapport à la veille;

- 37 619 prélèvements réalisés le 11 mai.

Du côté de la vaccination :

- 95 959 doses administrées s'ajoutent, soit 93 650 doses dans les dernières 24 heures et 2 309 doses avant le 12 mai, pour un total de 4 014 843;

- 4 578 079 doses reçues au total