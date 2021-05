Connaissez-vous les régions en pleine croissance au Québec?

La santé économique du Québec est florissante et cela se reflète dans ses milliers d’offres d’emplois en régions de tous types. Celles-ci se développent rapidement avec l’installation croissante d’entreprises modernes et mettent en priorité l’intégration à l’emploi des personnes immigrantes. Quelles sont donc ces régions remplies de potentiel?

La région de LANAUDIÈRE

À seulement une heure de Montréal se trouve la région innovante et active de Lanaudière, où se combine une forte culture entrepreneuriale et un amour de la nature. Le sud de la région est pleinement intégré à la banlieue de Montréal et offre une qualité de vie exceptionnelle. La capitale régionale, Joliette, située plus au nord, bénéficie de nombreuses institutions : écoles, hôpitaux, etc., et d’industries modernes en développement. Ubisoft, l’une des entreprises leader dans les jeux vidéo, s’y est récemment installée pour y développer une expérience de réalité virtuelle!

La région du BAS-ST-LAURENT

Étendue le long du fleuve Saint-Laurent, cette région est un bol d’air frais qui regorge de paysages et de parcs nationaux. La région s’est modernisée et a su réinventé son économie avec la croissance du secteur touristique et des transports ainsi que par le développement d’industries prospères, telle que sa filière éolienne et l’agroenvironnement. Nid florissant de petites et moyennes entreprises (PME), cette région compte une relève précieuse, dont certaines clés du succès se trouvent dans la main des travailleurs immigrants. Ses villes, Rivière-du-Loup et Rimouski, sont d'ailleurs classées parmi les collectivités entrepreneuriales les plus actives au Québec et au Canada!

La région de la MONTÉRÉGIE

La Montérégie s’impose comme une destination de premier choix pour les personnes immigrantes étant donné sa présence dans diverses industries regroupant de multiples filières québécoises. Celle-ci profite d’importants investissements provenant de grandes entreprises telles que GE Aviation ou Molson. Classée dans le top 30 des meilleures villes d'affaires au Canada, la ville de Saint-Hyacinthe tire son épingle du jeu avec une croissance très importante et une grande diversification de son pôle emploi. Celle-ci héberge plus de 400 entreprises, aussi bien dans la manufacture que dans les industries de l'agroalimentaire et de la biotechnologie.

La région de CHAUDIÈRE-APPALACHES

Région très dynamique avec une hausse constante de sa population et d’entreprises de pointe, Chaudière-Appalaches est idéalement située. À proximité des grands marchés du nord-est des États-Unis, celle-ci a un accès direct au fleuve Saint-Laurent. Son activité commerciale se regroupe plus précisément dans les territoires de la Beauce et de Lévis, berceau des caisses populaires Desjardins et principal employeur de la ville.